В Ростовской области из аварийного жилья расселят 9 тыс. человек

В Ростовской области в рамках национального проекта «Жилье» планируют обеспечить новыми квартирами 9 тыс. человек. Об этом сообщает правительство региона.

До 2025 года в регионе расселят 160 тыс. кв. м аварийного жилья, на которых проживают 9 тыс. человек. Финансирование программы составит 8,6 млрд рублей, пишет RostovGazeta.

В Усть-Донецке приобрели квартиры для 34 семей. В новое жилье они заселятся в октябре. В Новошахтинске купили жилье для 15 семей. Они будут проживать в доме на улице Прохладной.

До конца этого года планируется переселить 760 семей. На эти цели направят 1,3 млрд рублей.

В конце августа сообщалось, что семь российских регионов в текущем году досрочно выполнили целевые показатели по площади расселяемого аварийного жилья и количеству переселяемых граждан.