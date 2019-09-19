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Массу строительных недоделок нашли в перинатальном центре Липецка

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В Арбитражном суде Липецкой области 24 сентября пройдет заседание по иску областного управления капитального строительства к АО «Свой дом». Ведомство являлось заказчиком возведения корпуса областного перинатального центра, а строительная компания — подрядчиком. Претензии возникли к качеству проведенных работ.

Как уточняет GOROD48, контракт на возведение корпуса стороны заключили в 2014 году. Проект оценили почти в 982 млн рублей. Корпус сдали в эксплуатацию в 2016 году с гарантией на пять лет.

Однако, как только медицинское учреждение заработало, его администрация начала выявлять строительные недостатки. Так, на одном из этажей отслоилась плитка, у комнаты персонала появилась трещина, а на металлических конструкциях надземного перехода из корпуса в корпус обнаружилась коррозия металла.

Управление не раз обращалось в подрядную организацию с требованием устранить недочеты, но претензии так и остались без ответа.

Тем временем, в новом здании выявили очередные недоделки. После этого ведомство приняло решение обратиться в Арбитражный суд.

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