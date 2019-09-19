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Отделение почты с зарядками для гаджетов открыли в Хабаровске

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Первое отделение почтовой связи молодежного формата открылось в Хабаровске на улице Лермонтова. Офис оформили местные художники и дизайнеры. В комфортной зоне ожидания расположены зарядные устройства для гаджетов и вендинговые аппараты. В молодежном отделении работают 15 человек в возрасте до 35 лет, в том числе пять операторов и три почтальона на доставочных участках, сообщает ИА AmurMedia.

«Это отделение мы открыли по инициативе нашего молодежного совета, на очереди — еще одно такое же в Индустриальном районе, — рассказал директор Макрорегиона Дальний Восток «Почты России» Максим Костин. — Основная особенность нового отделения в том, что здесь мы будем стараться максимально уходить от бумажного формата обслуживания наших клиентов».

Ранее «Почта России» попросила выделить из бюджета РФ порядка 85 млрд рублей для преобразования отделений в подобие банков, МФЦ, образовательных и медучреждений, а также для создания возможности продавать алкоголь и лекарства. Документ направлен на согласование в Минфин и Минкомсвязи.

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