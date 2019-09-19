Прямой эфир

Надувные танки установят на полигоне под Оренбургом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Под Оренбургом на полигоне «Донгуз» появятся пневматические макеты танков. Их установят военные для привлечения внимания условного противника во время проведения основного этапа стратегических учений «Центр-2019».

Как уточняет РИА «Оренбуржье», для имитации выхода на огневую позицию танковой роты и развертывания ложных позиций ЗРК С-300 инженерные войска РФ будут использовать макеты танков Т-72Б3 и комплектов ЛЗК-1.

Учения проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, а также на полигонах ВВС и войск ПВО «Ашулук», «Сафакулево», в акватории Каспийского моря.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщали, что во время предстоящих учений проверку пройдет самый амбициозный проект реформы Вооруженных сил. Свой главный экзамен сдаст первая в истории ВДВ аэромобильная бригада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму комплексы «Берег» и «Бастион» выполнили стрельбы в ходе учений
Один из служащих Росгвардии погиб после учений под Смоленском

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019