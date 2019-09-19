Надувные танки установят на полигоне под Оренбургом

Под Оренбургом на полигоне «Донгуз» появятся пневматические макеты танков. Их установят военные для привлечения внимания условного противника во время проведения основного этапа стратегических учений «Центр-2019».

Как уточняет РИА «Оренбуржье», для имитации выхода на огневую позицию танковой роты и развертывания ложных позиций ЗРК С-300 инженерные войска РФ будут использовать макеты танков Т-72Б3 и комплектов ЛЗК-1.

Учения проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, а также на полигонах ВВС и войск ПВО «Ашулук», «Сафакулево», в акватории Каспийского моря.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщали, что во время предстоящих учений проверку пройдет самый амбициозный проект реформы Вооруженных сил. Свой главный экзамен сдаст первая в истории ВДВ аэромобильная бригада.