Усадьбу-дворец Во-ле-Виконт во Франции ограбили на €2 млн

Во Франции злоумышленники ограбили владельцев усадьбы-дворца Во-ле-Виконт недалеко от Парижа на сумму около €2 млн. Об этом в четверг, 19 сентября, пишет Le Parisien.

Инцидент произошел незадолго до рассвета. Во дворец XVII века ворвались шесть человек в капюшонах и перчатках. Они связали владельцев усадьбы, а после украли из дворца наличные и имущество, в том числе картины, драгоценности и ноутбук, уточняет телеканал «360».

Владельцам дома удалось освободится и вызвать полицию. Расследованием преступления занимается судебная полиция Версаля. На время расследования замок закроют для посетителей.

Во-ле-Виконт был построен в XVII веке и является крупнейшей частной собственностью во Франции. Ежегодно дворец посещают около 250 тыс. человек.

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