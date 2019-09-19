Авария с маршрутным такси произошла в Челябинске

На северо-западе Челябинска столкнулись две легковые иномарки, после чего одну из них отбросило на маршрутку. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД.

Авария произошла в четверг, 19 сентября, на пересечении улиц 40 лет Победы и Братьев Кашириных. По информации ГИБДД, водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen, после чего его отбросило на маршрутку, пишет 1obl.ru.

По предварительной информации, пострадали пассажиры Volkswagen. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Организована проверка.

11 сентября в Челябинске столкнулись легковой Volkswagen и маршрутное такси Ford. Пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.