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Мать с двумя детьми отравились газом в Ульяновской области

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В поселке Чуфарово Ульяновской области женщина и двое ее детей отравились угарным газом. Инцидент произошел в многоквартирном доме. Пострадавшие госпитализированы.

Районная прокуратура проводит проверку по факту случившегося. В частности, проверяется деятельность должностных лиц организации, которая должна заниматься обслуживанием внутридомового газового оборудования, пишет 1ul.ru.

19 сентября сообщалось, что в Василеостровском районе Петербурга произошла утечка угарного газа из колонки, установленной в одной из квартир. Госпитализированы четыре человека.

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