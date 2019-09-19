Мать с двумя детьми отравились газом в Ульяновской области

В поселке Чуфарово Ульяновской области женщина и двое ее детей отравились угарным газом. Инцидент произошел в многоквартирном доме. Пострадавшие госпитализированы.

Районная прокуратура проводит проверку по факту случившегося. В частности, проверяется деятельность должностных лиц организации, которая должна заниматься обслуживанием внутридомового газового оборудования, пишет 1ul.ru.

19 сентября сообщалось, что в Василеостровском районе Петербурга произошла утечка угарного газа из колонки, установленной в одной из квартир. Госпитализированы четыре человека.