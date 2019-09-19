Сквер «Счастливое детство» благоустроят в Рязани

В Рязани началось благоустройство сквера «Счастливое детство», который находится на Забайкальской улице. Об этом сообщает сайт городской думы.

Сейчас рабочие устанавливают игровое и спортивное оборудование на площадках, исправляют ранее выявленные недочеты. Подготовлены к укладке асфальта дорога и территория под парковку, пишет РИА «7инфо».

Благоустройство ведется в рамках реализации проектов местных инициатив. Стоимость работ составляет 2,5 млн рублей.

Специалисты разрабатывали проект в сотрудничестве с жильцами. Ход благоустройства находится на контроле депутата гордумы и инициативной группы местных жителей.