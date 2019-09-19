В Мурманской области 16 человек пострадали в ДТП с автобусом

Два легковых автомобиля и автобус столкнулись в Мурманской области. По предварительным данным, к врачам обратились 16 человек.

Авария произошла на повороте к населенному пункту Лавна. Два легковых автомобиля столкнулись с микроавтобусом, который вез рабочих в село Белокаменка. По предварительной версии, причиной столкновения мог стать гололед. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

За медицинской помощью, по данным агентства, обратились 16 человек.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Мурманской области с утра образовался гололед. Кроме того, в районе Титовского перевала и на трассе к Полярному выпал снег.