Борщевик планируют уничтожать в Калужской области

Закон, направленный на ликвидацию борщевика, рассмотрели в парламенте Калужской области. Документ предполагает включение уничтожения сорняка в правила благоустройства.

В законодательном собрании пояснили, что без финансовой поддержки из областного бюджета с проблемой борщевика не справиться. На уровне муниципалитетов должны быть приняты программы, которые будут заложены в региональную казну. Об этом сообщает газета «Весть».

Ранее сообщалось, что масштабную борьбу против борщевика развернули в Московской области. Работы проводятся во всех муниципалитетах в три цикла.