Более 40 тыс. самарцев поклонились иконе «Спас Нерукотворный»

В Самаре в Покровском кафедральном соборе была выставлена икона «Спас Нерукотворный». Поклониться к ней пришли около 450 тыс. верующих. В основном это были военнослужащие, члены их семей, персонал воинских частей.

Сегодня, 19 сентября, икону перевезут в Оренбург. Там она будет выставлена в Никольском кафедральном соборе. На пути «Спас Нерукотворный» сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святых великомучеников целителя Пантелеимона и Георгия Победоносца, преподобного Сергия Радонежского, святого праведного Феодора Ушакова, великомученицы Варвары.

Как отмечает НИА «Самара», «Спас Нерукотворный» — это каноническое изображение лика Иисуса Христа. По преданию, оно чудесным образом отпечаталось на плате, которым вытер лицо Спаситель. Лик изображали на знаменах русского воинства, над воротами крепостей.

Икону провозят по воинским частям и гарнизонам Центрального военного округа. Свой путь она начала 30 апреля 2019 года в Севастополе. За год святыня побывает в 120 городах, 150 храмах, 300 соединений и воинских частей и, таким образом, преодолеет расстояние в 57 тыс. км.

Завершится путешествие 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, в Главном храме Вооруженных Сил России. Он строится в Москве в парке «Патриот».