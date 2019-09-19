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В Кремле следят за развитием выборов в Израиле

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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В Кремле наблюдают за ходом парламентских выборов в Израиле и рассчитывают, что вне зависимости от исхода голосования России и Израилю удастся сохранить доверительные отношения. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это внутренние дела государства Израиль. Мы надеемся, что кто бы ни сформировал правительство в Израиле, он продолжил бы тесные доверительные отношения между Россией и Израилем», — отметил Песков.

Во вторник, 17 сентября в Израиле прошли выборы в кнессет (парламент). По результатам экзитполов, партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху уступает центристскому блоку «Кахоль-Лаван».

Как пишет «РИА Новости», после обработки 90% бюллетеней ЦИК сообщил, что «Кахоль-Лаван» лидирует с минимальным отрывом и получит в парламенте 32 места из 120. «Ликуд» может претендовать на 31 место.

Нетаньяху и его партия выиграли выборы в апреле, но тогда премьер-министр не смог сформировать коалицию и кабинет министров. 30 мая парламент Израиля проголосовал за самороспуск и назначение досрочных выборов.

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