Дополнительный день отдыха предоставят жителям Башкортостана

В Башкортостане отметят День республики. В честь праздника местным жителям предоставят дополнительный выходной.

Праздник будут отмечать 11 октября, в пятницу. 10 октября в Башкортостане рабочий день будет сокращен на один час. Также выходными останутся 12 и 13 октября, сообщает «МедиаКорСеть».

Ранее сообщалось, что в Омской области учредили новый праздник. Ежегодно 1 ноября в регионе будут отмечать День профсоюзов. Согласно указу губернатора, праздник необходим для повышения эффективности социального партнерства в регионе, усиления роли профсоюзов.