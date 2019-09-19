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Дополнительный день отдыха предоставят жителям Башкортостана

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В Башкортостане отметят День республики. В честь праздника местным жителям предоставят дополнительный выходной.

Праздник будут отмечать 11 октября, в пятницу. 10 октября в Башкортостане рабочий день будет сокращен на один час. Также выходными останутся 12 и 13 октября, сообщает «МедиаКорСеть».

Ранее сообщалось, что в Омской области учредили новый праздник. Ежегодно 1 ноября в регионе будут отмечать День профсоюзов. Согласно указу губернатора, праздник необходим для повышения эффективности социального партнерства в регионе, усиления роли профсоюзов.

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