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ФАС оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу финансовых услуг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Google LLC на 100 тыс. рублей за рекламу финансовых услуг компании Ali Trade, действующую без соответствующей лицензии.

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Как говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг, 19 сентября, комиссия ФАС ранее признала рекламу «заработка на инвестициях» компании Ali Trade противоречащей требованиям закона о рекламе. Организация отсутствует в реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов на сайте Банка России. Таким образом, она не имеет лицензии на осуществлении деятельности инвестфонда, подчеркнули в ФАС.

По установлению факта нарушения Google LLC выдано предписание об устранении нарушения.

В конце июля американская компания получила штраф от ФАС за рекламу по написанию дипломных работ. 18 июля Роскомнадзор сообщил, что оштрафовал Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение российского законодательства.

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