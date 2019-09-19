ФАС оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу финансовых услуг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Google LLC на 100 тыс. рублей за рекламу финансовых услуг компании Ali Trade, действующую без соответствующей лицензии.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг, 19 сентября, комиссия ФАС ранее признала рекламу «заработка на инвестициях» компании Ali Trade противоречащей требованиям закона о рекламе. Организация отсутствует в реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов на сайте Банка России. Таким образом, она не имеет лицензии на осуществлении деятельности инвестфонда, подчеркнули в ФАС.

По установлению факта нарушения Google LLC выдано предписание об устранении нарушения.

В конце июля американская компания получила штраф от ФАС за рекламу по написанию дипломных работ. 18 июля Роскомнадзор сообщил, что оштрафовал Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение российского законодательства.