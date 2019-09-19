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Молодежи помогут с выбором профессии в Севастополе

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Центр профессиональной ориентации открыли в Севастополе. Выпускникам школ помогут определиться с будущей специальностью.

По данным правительства города, большинство выпускников вузов не работают по специальности, а кардинально меняют профессию после завершения обучения. Чтобы изменить ситуацию, при центре занятости населения открыли центр профессиональной ориентации молодежи. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Занятия будут проводить как с родителями выпускников, так и с самими школьниками. Они смогут обращаться индивидуально или ходить на групповые встречи.

В дальнейшем планируется проводить работу с более зрелыми людьми.

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