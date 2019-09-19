В России утвердили компенсацию за смерть журналиста в зоне конфликта

Правительство России утвердило размер компенсации за смерть журналиста при освещении вооруженного конфликта. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 19 сентября.

Так, редакция должна будет единовременно выплатить не менее 2 млн рублей в случае смерти сотрудника, а также не менее 1 млн рублей, если журналист после причинения вреда утратил трудоспособность более чем на 90%. Если меньше 90% — не менее 100 тыс. рублей за каждые 10% такой утраты.

Кроме того, журналисту должны выплатить сумму расходов на экстренную медпомощь за рубежом, но не более 2 млн рублей. Не более 1 млн рублей редакция также обязана оплатить, в случае если необходимо возвращение тела журналиста в Россию.

С начала сентября в России начал действовать закон о дополнительных социальных гарантиях для журналистов, работающих в зонах конфликтов. Редакции обязали обучить сотрудников мерам безопасности, снабдить средствами индивидуальной защиты с опознавательным знаком PRESS, а также помочь оформить документ, подтверждающий его статус как журналиста при пересечении границы.