Антивандальные лифты установят в Ессентуках

В Ессентуках (Ставропольский край) устанавливают лифты с антивандальным покрытием. Об этом сообщает городская администрация.

На сегодняшний день в городских многоэтажках заменили 11 лифтов, на стадии установки находятся еще два подъемника. Кабины являются бесшумными и оснащены датчиками движения. В них установлены двери на фотоэлементах, светодиодные кнопки и светильники, пишет NewsTracker.

Лифты планируют запустить в работу в четверг. Одним из достоинств новых кабин является антивандальное покрытие, отметили в администрации города.

Всё оборудование изготовлено на заводе в Московской области. Работы проводят за счет Фонда капремонта.