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Медведев сообщил о повышении МРОТа в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет на 850 рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 19 сентября.

В следующем году МРОТ составил 12,13 тыс. рублей, пишет «Газета.Ру».

«Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума», — сказал глава правительства.

12 сентября министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что увеличение МРОТ до 12 130 рублей потребует из средств федерального и региональных бюджетов 20,9 млрд рублей в 2020 году.

С начала 2019 года МРОТ приравняли к прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Он составляет 11 280 рублей.

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