Природный пожар площадью 45 га локализовали возле Феодосии

Сухая трава загорелась рядом с Феодосией. Пожар охватил площадь около 45 га.

Возгорание сухой растительности и лесной подстилки возникло возле поселка Орджоникидзе. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на площадь 30 га. На момент локализации пожара его площадь достигла 45 га. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

В тушении пожара участвовали сотрудники МЧС, лесничества, а также военнослужащие. Дачный массив удалось защитить от огня.

Ранее сообщалось, что в Якутии прекратили тушение 13 лесных пожаров, в связи с тем что затраты на тушение превышают прогнозируемый вред.