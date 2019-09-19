Нарколог дал рекомендации по дозировке алкоголя

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн посоветовал полностью воздерживаться от употребления спиртного.

Ранее в этот же день в ведомстве назвали безопасную дневную дозу алкоголя для мужчин и женщин. Специалисты Минздрава подсчитали, что женщины могут без опаски выпивать в день около 200 мл вина, а мужчинам разрешили пить 900 мл пива. В ведомстве отметили, что минимум дважды в неделю употреблять спиртное не стоит совсем.

При этом директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ» заявил, что не готов обсуждать рекомендации Минздрава.

«Мировое сообщество считает, что разрешенная доза алкоголя — это ноль», — цитирует Брюна «Федеральное агентство новостей».

По словам профессора, количество употребляемого алкоголя для каждого человека индивидуально и зависит от особенностей организма. Если для кого-то озвученные министерством дозы приемлемы, то для других они могут стать губительными, уточняет телеканал «360».

«Для одних 200 мл вина не будет являться злоупотреблением, а для другого — будет. Особенно среди женской части населения. Всё является индивидуальным», — пояснил Брюн.

Главный нарколог столицы подчеркнул, что особенно опасно спиртное для малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока в связи с возможностями их ферментативной системы, пишет сайт kp.ru. То есть кто-то перерабатывает алкоголь быстро, кто-то медленно, а кто-то вообще не способен переработать его, добавил он. Всё зависит от расовых различий, индивидуальных, половых различий и т.д.