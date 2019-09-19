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В башкирской деревне торжественно открыли остановку для автобусов

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Фото: администрация Туймазинского района
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Церемония торжественного открытия остановочного павильона прошла в деревне Ардатовка Туймазинского района Башкирии. На мероприятии присутствовали учителя и ученики сельской школы, а также депутаты сельсовета.

Как пишет «Лента.ру», остановку построили специально для школьников, учащихся в соседней деревне. Павильон, раскрашенный в цвета российского флага, обошелся в 100 тыс. рублей. Ленточку доверили перерезать старосте деревни и ее внуку-первокласснику.

Ранее в сентябре стало известно, что Благовещенске планируют демонтировать все установленные в городе теплые остановки. Причиной стали частые акты вандализма. Сейчас действуют пять таких павильонов. Несколько раз вандалы били в них стекла и двери, вырывали осветительные и снимали отопительные приборы.

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