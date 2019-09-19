Выгул собак обсудят на публичных слушаниях в Орле

В Орле проведут публичные слушания на тему правил выгула собак. Их планируют организовать в октябре, сообщает пресс-служба Орловского городского Совета народных депутатов.

Сейчас прорабатываются очередные поправки в правила благоустройства и санитарного содержания территории города в части правил выгула домашних животных. В документе указано, что выгул собак подразумевает временное нахождение животного в присутствии владельца на открытом воздухе, отмечает InfoOrel.ru.

Владельцы должны соблюдать свод правил, согласно которому выгуливать собаку можно на всех территориях, кроме школ, детсадов, спортивных площадок, кладбищ, мест купания и отдыха у водоемов, мест общественного питания.

Слушания планируют провести 16 октября.

Ранее сообщалось, что владельцы домашних животных, в особенности собак, по сравнению с другими людьми имеют значительно меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.