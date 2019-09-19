Омскую область раскритиковали за процесс расселения из ветхого жилья

Программу переселения из аварийного жилья провалили в Омской области. Об этом заявили на селекторном совещании, которое 18 сентября провели представители Фонда содействия реформированию ЖКХ с руководителями профильных органов власти, отвечающих за реализацию программы переселения из аварийного жилищного фонда в Омской области и еще нескольких регионах страны.

Как уточняет ИА «Город55», региональные ведомства до 1 сентября должны были подтвердить контрактирование не менее половины объема жилья, которое необходимо для переселения из ветхого жилого фонда. Однако Омская, Томская, Курганская области, а также Республика Алтай не смогли подтвердить наличие жилья для переселенцев или гарантий его строительства в ближайшее время.

По словам замминистра энергетики и ЖКХ Омской области Вадима Тетерева, конкурсы по покупке квартир для переселенцев в регионе еще не начались. В ответ на это замгендиректора Фонда ЖКХ Олег Рурин заявил, что это провал со стороны областного министерства. Он намерен обратиться с этой претензией к губернатору Александру Буркову.