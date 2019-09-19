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Отопительный сезон стартует в Карелии

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Отопительный сезон начинается для социальных учреждений Петрозаводска. Кроме того, подача тепла потребителям началась в пяти районах республики и Костомукше.

Приказ о начале отопительного сезона издало министерство строительства. 19 сентября тепло подадут в школы, детские сады и медицинские учреждения столицы республики. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Кроме того, отопление подключают в Костомукше, Лоухском, Суоярвском, Сегежском и Муезерском районах.

Ранее сообщалось, что систему отопления запустили в Нижнем Тагиле. Согласно графику, подключение детских садов и школ будет происходить с 16 по 21 сентября.

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