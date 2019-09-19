Роскомнадзор направил HyperComments требование об удалении оскорбления флага РФ

Роскомнадзор после соответствующего требования Генпрокуратуры направил интернет-порталу HyperComments уведомление об удалении изображения с нецензурным описанием флага России. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщается на сайте ведомства.

Соответствующая ссылка будет исключена из Единого реестра запрещенной информации, отметили в Роскомнадзоре. Данные меры принимаются на основании статьи 15.1-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

19 июля соцсеть Facebook по требованию Роскомнадзора удалила рисунок, на котором были изображены российский герб и свастика.

18 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство и выражающей явное неуважение к государственным символам и обществу. Нарушителям грозит штраф от 30 до 300 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения — арест на срок до 15 суток.