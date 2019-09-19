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Два человека погибли в опрокинувшейся машине в Башкортостане

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В Башкирии проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погибли два человека. Автомобиль «Лада Гранта» не вписался в поворот и опрокинулся.

Авария произошла на дороге Чекмагуш–Дюртюли. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада Гранта» во время опасного поворота не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

55-летний пассажир автомобиля скончался на месте. Водителя доставили в больницу, он скончался в реанимационном отделении.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае пять человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей.

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