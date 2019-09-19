Первый виртуальный концертный зал откроют в Омской области в 2020 году

В городе Таре Омской области в 2020 году откроют первый в регионе виртуальный концертный зал. Он появится на базе центральной районной библиотеки.

На реализацию проекта из федерального бюджета был выделен 1 млн рублей. Конкурс проводило Министерство культуры России. Победителем от Омской области выбрали библиотеку Тарского района. Программа реализована в рамках нацпроекта «Культура».

В региональном минкульте отметили, что благодаря этому проекту жители северных районов области смогут увидеть выступления российских и мировых звезд классической музыки.

В Омске в органном зале подобный виртуальный зал работает уже пять лет. Город вошел в число 30 российских городов, где такие залы появились, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на ведомство.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации нацпроекта «Демография» пожилых жителей омских поселений будут доставлять на обследование в центральные районные больницы.