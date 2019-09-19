Кличко обратится к раде с просьбой распустить киевский Горсовет

Мэр Киева Виталий Кличко направит в Верховную раду обращение с просьбой распустить городской совет и назначить в украинской столице досрочные местные выборы. Об этом он заявил во время выступления в Киевсовете.

Кличко напомнил, что 17 сентября была достигнута договоренность с лидерами всех фракций о проведении собрания в четверг, 19 сентября. Однако кворум так и не собрался. Из-за этого оказалась под угрозой в том числе работа над городским бюджетом на 2020 год, передает «Интерфакс».

Ранее в сентябре Кличко заявил, что намерен повторно баллотироваться в мэры Киева. За несколько дней до этого группа народных депутатов 13 сентября зарегистрировала в парламенте законопроект о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киеве», который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета.

4 сентября правительство Украины приняло решение уволить Виталия Кличко с должности главы киевской городской государственной администрации (КГГА).

Очередные местные выборы в украинской столицы должны пройти в 2020 году. По закону главу города выбирают жители, а председателя Горсовета назначает президент (сейчас обе должности занимает Кличко).