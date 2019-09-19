Медведев отметил превосходство военной техники РФ над западными аналогами

Российские военная техника и вооружение отличаются высокими боевыми характеристиками и в разы превосходят зарубежные аналоги. Это отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, поздравляя российских оружейников с профессиональным праздником, который отмечается 19 сентября.

«Сегодня предприятия оборонно-промышленного комплекса динамично развиваются, используют новейшие технологии, которые позволяют создавать уникальные образцы вооружений и техники. <…> Важно, что наша страна занимает лидирующие позиции на мировом оружейном рынке», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава правительства отметил, что от труда оружейников «напрямую зависит безопасность государства» и его граждан. Специалисты ОПК преданы своему делу, а их работа пользуется уважением в обществе.

«Отдельные слова благодарности — ветеранам отрасли. Пусть ваш самоотверженный труд послужит примером для молодых оружейников. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и всего самого доброго», — заключил Медведев.

День оружейника отмечается в соответствии с указом президента России от 3 декабря 2011 года.

Накануне в США признали, что военная мощь России позволяет ей чувствовать себя увереннее на мировой арене, из-за чего НАТО теряет якобы существовавшее военное превосходство над Москвой.

Американские СМИ полагают, что российская подводная торпеда «Шквал» благодаря уникальным скоростным показателям сможет покорить мир, а разработанный еще в СССР супертанк Т-95 («Объект 195») по характеристикам превосходит современные аналоги, стоящие на вооружении НАТО.