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Скейт-площадку построят в Волгограде за 2 млн рублей

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На юге Волгограда планируют построить скейт-площадку. Стоимость работ оценили в 2 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, площадку обустроят на улице Фадеева в рамках проекта «Спортивная молодежь — прекрасное будущее». Подрядчик должен будет использовать морозостойкие и устойчивые к горению материалы без применения асбеста или соединений хлора, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Площадка будет состоять из нескольких элементов, которые позволяют выполнить различные приемы и трюки при катании. Основные конструкции выполнят из металла с покрытием из фанеры.

Максимальная стоимость контракта составит 2 млн рублей. Подрядчика планируют выбрать 27 сентября.

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