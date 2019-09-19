Прямой эфир

Городские смартфоны появились на «умных» остановках в Ижевске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ижевске (Удмуртская Республика) на павильонах остановки «Центральная площадь» в обе стороны установили городские смартфоны. Презентация устройств состоялась 18 сентября.

С помощью гаджета можно вызвать такси, экстренные службы и бесплатно сделать звонок по России. В режиме онлайн горожане могут узнать, где сейчас находится их автобус, посмотреть афиши, зайти на сайты города, МФЦ, «Госуслуг», аэропорта и на другие сервисы.

Поставщик городского смартфона, представитель подрядчика Никита Мулин рассказал журналистам, что у молодежи пользуются популярностью селфи. Фотографию можно сразу опубликовать в соцсетях или отправить на электронную почту, пишет ИА «Сусанин».

По его словам, устройство защищено прочным стеклом. Зимой в системе работает отопитель, летом — кондиционер.

Остановочные павильоны оснащены разъемами для зарядки телефона, видеокамерами и бесплатным Wi-Fi. Иностранные гости удмуртской столицы могут воспользоваться гаджетом, сменив на нем язык.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новую систему пассажирских перевозок внедрят в Тверской области
Полосы для общественного транспорта появились на улицах в Челябинске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019