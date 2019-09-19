Городские смартфоны появились на «умных» остановках в Ижевске

В Ижевске (Удмуртская Республика) на павильонах остановки «Центральная площадь» в обе стороны установили городские смартфоны. Презентация устройств состоялась 18 сентября.

С помощью гаджета можно вызвать такси, экстренные службы и бесплатно сделать звонок по России. В режиме онлайн горожане могут узнать, где сейчас находится их автобус, посмотреть афиши, зайти на сайты города, МФЦ, «Госуслуг», аэропорта и на другие сервисы.

Поставщик городского смартфона, представитель подрядчика Никита Мулин рассказал журналистам, что у молодежи пользуются популярностью селфи. Фотографию можно сразу опубликовать в соцсетях или отправить на электронную почту, пишет ИА «Сусанин».

По его словам, устройство защищено прочным стеклом. Зимой в системе работает отопитель, летом — кондиционер.

Остановочные павильоны оснащены разъемами для зарядки телефона, видеокамерами и бесплатным Wi-Fi. Иностранные гости удмуртской столицы могут воспользоваться гаджетом, сменив на нем язык.