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После непродолжительных раздумий Дональд Трамп назначил на место уволенного Джона Болтона нового советника по национальной безопасности. Им стал нынешний представитель президента в Госдепартаменте по вопросам заложников. Этот человек на своей должности добился хороших результатов — в частности, в процессе освобождения американских граждан из Северной Кореи и Турции. Однако медийной фигурой никогда не был.

В отличие от Джона Болтона, который то и дело появлялся в громких заголовках, Роберт О'Брайен нечасто упоминался в СМИ или мелькал на ТВ. Тем не менее он достаточно известен в адвокатских кругах США как человек, хорошо знающий нюансы работы больших бюрократических систем.

Такие люди необходимы всегда и всем, и он получал хорошие должности и до Трампа, как в демократических, так и в республиканских администрациях. Например, при президенте Билле Клинтоне он работал в американской делегации ООН в Женеве, а при Джордже Буше – младшем — также в ООН, но в Нью-Йорке.

Во время президентских избирательных кампаний Роберт О'Брайен был советником у республиканских кандидатов Митта Ромни и Скотта Уолкера. В промежутках между упомянутыми местами работы он сотрудничал с известными адвокатскими фирмами и даже основал собственную компанию «Ларсон и О'Брайен».

При этом немного настораживают его высказывания об американской исключительности и необходимости глобального доминирования США, которые вроде бы вступают в противоречие с идеями самого Дональда Трампа. Казалось бы, поскольку должность советника по национальной безопасности не нуждается в утверждении сенатом, американский лидер мог себе позволить назначить на нее человека, разделяющего его внешнеполитические взгляды. Например, таковые прослеживаются у полковника Дугласа МакГрегора, за которого выступали многие эксперты, — противники роли Америки в качестве мирового полицейского.

К сожалению, Трамп к ним не прислушался. Но, с учетом того что он говорил ранее о качествах, необходимых для кандидатов на эту должность, их взгляды не имеют большого значения, так как все решения принимает сам президент. Более того, хозяин Белого дома в свойственной ему манере с усмешкой заявил, что советник вообще может ничего не делать. Прямо скажем, довольно странное утверждение, но, разумеется, это не совсем так. Ясно одно: такие яркие личности, как Джон Болтон, имеющие отличающееся от президента мнение и отстаивающие его наперекор своему боссу, Дональду Трампу не нужны.

В таком случае Роберт О'Брайен точно подходит президенту как человек, не стремящийся к публичности и появлению перед телекамерами, но умеющий управлять большими коллективами. Кстати, у советника по нацбезопасности таких сотрудников несколько сотен — из числа служащих Госдепа, Пентагона, работников разведывательных структур, международных экспертов и вспомогательного персонала.

Следует отметить также участие Роберта О’Брайена в работе Международного республиканского института в качестве наблюдателя на выборах президента Украины в 2016 году. Напомним, что президентом этого института в то время был небезызвестный сенатор Джон Маккейн.

Этот факт его биографии в нынешней ситуации приобретает дополнительный смысл. Интересно, как поведет себя новый советник по нацбезопасности в вопросе выколачивания из главы Украины Владимира Зеленского компромата на бывшего вице-президента и нынешнего лидера в президентской гонке от демократов Джо Байдена.

По одной из циркулирующих версий, последним поводом для отставки Болтона была именно его неспособность получить этот компромат во время недавнего визита на Украину. А ведь от того, как будет разыграно «украинское досье», в том числе зависит и успех Трампа на предстоящих выборах. Во всяком случае, оно точно может способствовать устранению основного конкурента от демократов.

Добьется ли О'Брайен успеха там, где Болтон не смог, а по некоторым источникам, не захотел помочь своему боссу?

Новый советник прибывает в Белый дом в разгар серьезного кризиса, вызванного разрушительной атакой дронов на нефтяные заводы ближайшего союзника США на Ближнем Востоке — Саудовской Аравии. Главным подозреваемым уже объявлен Иран. И многие в Вашингтоне хотели бы нанести по нему ответный сокрушительный удар.

Пока Трамп не поддается давлению, а говорит, что не хочет новой войны, и ограничивается лишь дополнительными санкциями.

В то же время для О’Брайена это будет проверка профессиональных качеств на новом посту в сложнейший период для хозяина Белого дома.

Автор — президент Американского университета в Москве

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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