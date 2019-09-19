Облачно и до 11 градусов тепла будет в Москве 19 сентября

Облачная дождливая погода ожидает жителей Москвы в четверг, 19 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем столбики термометров покажут +9…+11 градусов. Будет облачно, местами пройдут небольшие дожди с порывами ветра до 11 м/с.

В ночь на пятницу похолодает до +2…+4 градусов, также возможны небольшие осадки. Ветер не превысит 10 м/с, пишет «Газета.ру».

Ранее синоптики сообщили, что атмосферное давление в столице достигло «барического дна» и составляет 733 мм ртутного столба. Однако погодная гипоксия — аномально низкое давление — еще впереди, уверены метеорологи.

Во время «барической пилы» (резких колебаний атмосферного давления) метеозависимым людям рекомендовано не перегружать организм, лежать дома и пить чай с мятой.

В выходные ожидается погода, характерная для конца октября.