Прямой эфир

Звезда Instagram раскрыла секреты создания эффектных снимков

0
Фото: instagram.com/Kimberly Douglas
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский блогер Кимберли Дуглас показала своим подписчикам в Instagram, как у нее получается делать эффектные и необычные фотографии. Об этом сообщает издание Metro.

Так, для воссоздания эффекта большой постели посреди воды блогер поставила во дворе дома небольшой бассейн, в который поместила надувной матрас. При этом камеру она поместила на три стула, а не на штатив.

Instagram kihmberlie

Таким же нехитрым способом она сфотографировалась на постели, «парящей в облаках». Сами облака были сделаны из специального волокнистого материала, в который была спрятана гирлянда.

Instagram kihmberlie

Девушка призналась, что съемки могут занимать до восьми часов в день. При этом весь реквизит она находит либо у себя дома, либо покупает в магазине за небольшую сумму.

Она также рассказала, что к подобному роду занятий ее сподвигло желание стать моделью. Однако у девушки не было фотографа, поэтому она научилась всё делать сама и теперь делится всеми секретами съемок с подписчиками.

7 августа сообщалось, что в Сети запустили флешмоб по «разоблачению» фото в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нурмагомедов «победил» Бузову в Instagram
Фото Бритни Спирс высмеяли за неумелый фотошоп

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019