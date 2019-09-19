Звезда Instagram раскрыла секреты создания эффектных снимков

Американский блогер Кимберли Дуглас показала своим подписчикам в Instagram, как у нее получается делать эффектные и необычные фотографии. Об этом сообщает издание Metro.

Так, для воссоздания эффекта большой постели посреди воды блогер поставила во дворе дома небольшой бассейн, в который поместила надувной матрас. При этом камеру она поместила на три стула, а не на штатив.

Таким же нехитрым способом она сфотографировалась на постели, «парящей в облаках». Сами облака были сделаны из специального волокнистого материала, в который была спрятана гирлянда.

Девушка призналась, что съемки могут занимать до восьми часов в день. При этом весь реквизит она находит либо у себя дома, либо покупает в магазине за небольшую сумму.

Она также рассказала, что к подобному роду занятий ее сподвигло желание стать моделью. Однако у девушки не было фотографа, поэтому она научилась всё делать сама и теперь делится всеми секретами съемок с подписчиками.

7 августа сообщалось, что в Сети запустили флешмоб по «разоблачению» фото в Instagram.