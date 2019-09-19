Небензя провел первую встречу с новым постпредом США при ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя впервые встретился со своей американской коллегой Келли Крафт, которая занимает эту должность с 1 августа.

«Он пожелал ей удачи на новом посту и выразил надежду на конструктивное сотрудничество в Совете Безопасности ООН», — 19 сентября цитирует сообщение российской дипломатической миссии «Федеральное агентство новостей».

Кандидатуру Крафт президент США Дональд Трамп выдвинул в конце февраля текущего года. Тогда он отметил, что дипломат проделала огромную работу на посту американского посла в Канаде. Глава государства также выразил надежду на то, что под ее руководством США будут представлены в ООН на самом высоком уровне.

Ранее должность занимала Никки Хейли. Однако 9 октября прошлого года она объявила о своей отставке без объяснения причин. Тогда вместо нее интересы страны в ООН временно представлял Джонатан Коэн.