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Врачи посоветовали не мыться каждый день

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Фото: Depositphotos
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По мнению многих врачей-дерматологов современные люди моются несообразно загрязнению тела, а ведь слишком частый прием душа может нанести вред здоровью, пишет Медикфорум.

Как отмечает портал со ссылкой на экспертов, ежедневное мытье тела приносит пользу только производителям мыла и шампуней, а вот у организма снижается защитный барьер.

Так, частый горячий душ приводит к пересушиванию кожи и возникновению микротрещин. Использование при таком мытье гелей и мыла уничтожает полезные бактерии на коже, увеличивая риск развития инфекций.

Кроме того, многие принимают душ и ванну слишком долго. Чтобы не снижать защитный барьер кожи, водные процедуры не должны длиться больше 15 минут.

Опасность заключается и в температуре воды. Слишком горячие ванны увеличивают риск сердечного приступа в пять раз по сравнению с интенсивными физическими нагрузками, говорится в материале.

Лучшим способом поддержания чистоты тела портал называет свежее белье и одежду, ежедневная смена которых может заменить необходимость принимать душ.

«Еще проводившиеся во времена СССР эксперименты с космонавтами показали: чистые вещи, в первую очередь из хлопковых тканей, поддерживают чистоту тела не хуже водных процедур», — отмечается в статье.

В августе специалисты перечислили популярные в СССР привычки гигиены, которые на самом деле вредны для здоровья.

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