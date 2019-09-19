В США девушка подожгла квартиру из-за любовных писем от экс-бойфренда

В США девушка подожгла свою квартиру при попытке уничтожить любовные письма от экс-бойфренда. Об этом 18 сентября сообщило издание Huffpost.

19-летняя жительница Линкольна в штате Небраска решила поджечь письма на полу. После чего она ушла в другую комнату и легла спать. Проснулась девушка из-за едкого дыма. Огонь с горящих писем перекинулся на ковер, и квартира загорелась.

Прибывшие на место инцидента спасатели смогли потушить жилье девушки. По предварительной информации, зданию нанесен ущерб в размере $4000.

6 сентября стало известно, что во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором.