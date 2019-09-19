Прямой эфир

В США девушка подожгла квартиру из-за любовных писем от экс-бойфренда

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США девушка подожгла свою квартиру при попытке уничтожить любовные письма от экс-бойфренда. Об этом 18 сентября сообщило издание Huffpost.

19-летняя жительница Линкольна в штате Небраска решила поджечь письма на полу. После чего она ушла в другую комнату и легла спать. Проснулась девушка из-за едкого дыма. Огонь с горящих писем перекинулся на ковер, и квартира загорелась.

Прибывшие на место инцидента спасатели смогли потушить жилье девушки. По предварительной информации, зданию нанесен ущерб в размере $4000.

6 сентября стало известно, что во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Брянска спалил полтора миллиона рублей в чайнике
В Крыму мужчина сжег свой дом и убил соседа из-за кражи персиков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019