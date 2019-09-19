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Опрос ВЦИОМ показал число готовых пересесть на велосипед автомобилистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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43% автомобилистов в России готовы иногда пересесть на велосипед. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, пишет «РИА Новости» в четверг, 19 сентября.

Еще 33% водителей готовы пересесть на электромобиль.

Предпочтения остальных 24% автолюбителей разделились между электроскутером, электросамокатом и электровелосипедомом.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ -Спутник" был проведен 17 сентября среди 1,6 тыс. россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

10 сентября руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, заявил, что станции велопроката в столице закроют только с наступлением стабильно холодной погоды.

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