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Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Президент США Дональд Трамп оставил подпись на стене на границе с Мексикой. Об этом 18 сентября сообщило издание The Hill.

После проведенной пресс-конференции американский лидер подошел к стене и расписался на ней маркером. При этом Трамп отметил, что стена сильно нагрелась от палящего солнца.

«Можно жарить яичницу на этой стене», — сказал он.

Помимо этого Трамп решил отложить покраску конструкции в черный цвет, тем самым оставив деньги на дальнейшее строительство ограждения.

Также в его личном аккаунте в Twitter появилось видео, как он жмет руки военнослужащим пограничной службы и позирует вместе с ними для фотографов.

Трамп является ярым противником миграции в США из государств Латинской Америки, так как, по его убеждению, именно она является причиной распространения торговли наркотиками и торговли людьми.

В частности, одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа было строительство стены на границе с Мексикой. В середине февраля текущего года он ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию соответствующей инициативы. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.

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