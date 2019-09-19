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В Бразилии задержали использовавшего рабский труд венесуэльцев бизнесмена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Бизнесмена, использовавшего рабский труд венесуэльских беженцев, задержали в Бразилии. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил портал G1.

«Пользуясь бедственным положением венесуэльцев, прибывающих в Бразилию, он предлагал им работать на условиях, аналогичных рабским», — заявил представитель отдела по борьбе с оргпреступностью Федеральной полиции Виктор Неграс.

Отмечается, что мужчин и подростков использовали на стройках, женщин склоняли к проституции.

29 августа сообщалось, что количество граждан Венесуэлы, покинувших страну из-за экономического и политического кризиса, достигло 4,3 млн и продолжает расти.

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