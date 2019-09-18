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Фестиваль «Ремесленная слобода» состоится в Туле

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На территории музея оружия в Туле 21 сентября пройдет фестиваль «Ремесленная слобода». Местные мастера поделятся своими секретами на мастер-классах по кузнечному и гончарному делу, чеканке, кольчужному плетению, тульской всечке и многому другому.

На ярмарке можно посмотреть и купить модели охотничьего оружия, сувенирные деликатесы из дичи, сувениры, передает ИА «Тульские известия». Будут работать игровые площадки.

Завершится фестиваль концертом с участием фольклорного ансамбля «Услада».

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