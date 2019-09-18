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Российский космонавт озвучил командира корабля в фильме с Брэдом Питтом

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Командира корабля в фильме Джеймса Грэя «К звездам» озвучил российский космонавт Олег Артемьев. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает ТАСС.

«Друзья, мне впервые в жизни посчастливилось принять участие в работе над большим голливудским проектом», — рассказал космонавт.

Он добавил, что по сюжету фильма командир корабля отправится вместе с героем Брэда Питта в непредсказуемое путешествие по Галактике.

Артемьев заметил, что его герой — человек, на которого можно положиться и который знает, как действовать в сложных ситуациях.

17 сентября в ходе трансляции видеосвязи Брэда Питта с астронавтом Ником Хейгом, находящимся на МКС, экипаж станции похвалил актера за роль астронавта.

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