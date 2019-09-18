ФРС США снова снизила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США 18 сентября второй раз за год снизила базовую процентную ставку. Понижение составило 25 базисных пунктов с уровня 2–2,25% до 1,75–2%, сообщил американский регулятор.

Для рынков это сюрпризом не стало, так как понижение прогнозировали большинство аналитиков.

Кроме того, ФРС также улучшила прогноз роста ВВП Штатов. По данным регулятора в этом году он составит не 2,1%, а 2,2%. В 2021 году прогнозируется рост с 1,8 до 1,9%.

Уровень ожидаемой инфляции остался без изменений — 1,5%.

При этом в ФРС ожидают роста безработицы в США до 3,7% вместо 3,6%, отмечает ТАСС.

31 июля ФРС США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.

Несколько недель назад президент США Дональд Трамп обвинил ФРС в умственной слабости и призвал снизить процентную ставку до нуля. По его мнению, если регулятор снизит ставку и не будет свертывать меры по стимулированию экономики, американские компании одолеют всех конкурентов.