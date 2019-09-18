Мать избитой в Ингушетии девочки пока не лишат родительских прав

Суд в Ингушетии принял решение приостановить рассмотрение дела о лишении родительских прав матери избитой в Ингушетии семилетней девочки Айши. Об этом в среду, 18 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«У следователей к маме вопросов нет. У меня есть вопросы. Как и на что будет жить эта семья, если воссоединится, если даже приехать снова к дочери — это большая проблема, а Айше придется долго еще пробыть в больнице, решение нужно найти», — отметила она.

По словам Кузнецовой, у матери ребенка почти нет средств к существованию. Ранее 18 сентября омбудсмен рассказала, что Айша встретилась с мамой Лидией. Женщина утверждает, что дочь и еще двух сыновей у нее насильно забрали родственники по линии их отца. Впоследствии мальчиков женщине вернули, а Айшу родственники воспитывали около года, не позволяя девочке видеться с матерью.

После новостей о случившемся с девочкой Лидия попыталась встретиться с ребенком, однако ее не пустили даже в больницу. Помощи женщина попросила у Кузнецовой.

Ближайшее время ребенок останется в больнице. Выписывать Айшу еще рано, но ребенок уже идет на поправку — «бегает, и ее не догнать», имеет хороший аппетит. Как рассказывала Кузнецова накануне, девочка скучает по маме, однако их встрече ничто не препятствует — в отношении Лидии нет возбужденных уголовных дел. Вопрос дальнейшей судьбы этой семьи будет прорабатываться.

Семилетнюю Айшу привезли в больницу Назрани 4 июля. У ребенка диагностировали множественные травмы, в тяжелом состоянии ее отправили в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. 7 августа врачам пришлось ампутировать ей часть правой руки.

Опекуна девочки — ее родную тетю — задержали и предъявили ей обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, женщина арестована. Известно, что ребенок воспитывался в семье без оформления документов, в том числе об опекунстве.