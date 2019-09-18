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Более половины выпускников вузов нашли работу через службы занятости

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Найти работу через службы занятости в первом полугодии 2019-го смогли чуть больше половины — 56,2% — выпускников вузов и колледжей. Об этом говорится в докладе Минтруда, с которым ознакомились «Известия».

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Уточняется, что год назад этот показатель составлял 60,4%. Эта оценка охватывает лишь тех выпускников, кто прибегал к услугам служб занятости, подчеркнули в пресс-службе Минтруда. Молодые специалисты могут напрямую обращаться к работодателям и в негосударственные кадровые агентства, напомнили в министерстве.

Сведения о трудоустройстве только что окончивших вузы и колледжи специалистов собирает и Росстат. По данным на 2018 год, работу нашли около 73% выпускников, напомнили в Минтруде. Следующее выборочное наблюдение статистическое ведомство проведет в 2021 году.

В пресс-службах Минпросвещения и Минобрнауки не смогли оперативно ответить «Известиям», какими данными о трудоустройстве выпускников располагают в этих ведомствах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 19 сентября.

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