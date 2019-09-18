Международные и российские эксперты встретятся на форуме «Среда для жизни» в Великом Новгороде

С 19 по 21 сентября 2019 в Великом Новгороде пройдет четвертый форум «Среда для жизни: города». В форуме примут участие международные и российские эксперты, ключевые стратеги и практики развития жилой среды: ведущие архитекторы, крупнейшие девелоперы, мэры, инвесторы, представители государственной власти российских и мировых мегаполисов, представители бизнеса и творческой среды. Участники обсудят главные тренды архитектурных преобразований городского ландшафта, лучшие практики управления мегаполисами и небольшими городами в эпоху тотальной цифровизации, идеи для привлечения частных и государственных инвестиций, роль государства и регулирования в жизни города, а также потенциал выстраивания эффективного взаимодействия с бизнесом и обществом.

В рамках первого дня 19 сентября пройдут «Дни лидеров муниципального управления». Мероприятие откроют заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Программа «Дни лидеров муниципального управления» состоит из нескольких тематических групп, фокус деятельности которых — поиск лучших возможностей пространственного развития и раскрытие ландшафтного потенциала городов России, создание условий для малого и среднего бизнеса, участие в градостроительных процессах органов местного управления, модели цифровизации городов и модернизация инфраструктуры. Участники тематических групп обменяются результатами своей работы и посетят круглый стол «Как привлечь деньги в города?», модератором которого станет заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор НКО «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева. На сессии также выступит заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Сорокин.

Деловая программа 20 сентября сформирована вокруг приоритетов развития России до 2024 года (комфортная среда для жизни и экономический рост городов), заданных в национальных проектах, а также роли местного самоуправления в достижении поставленных целей. Сессии деловой программы будут посвящены новым инструментам городского развития, позволяющим формировать долгосрочные планы по созданию современной городской среды и улучшать качество жизни населения, а также продемонстрируют примеры успешных и эффективных городских команд. Модераторами-ведущими выступят два выпускника образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ.

Ключевые спикеры деловой программы:

Хэйзл Борис (США), генеральный директор Placemakers: презентация об объемно-пространственном регламенте.

Йенс Крамер Миккельсен (Дания), бывший мэр Копенгагена, генеральный директор Сopenhagen City & Port Development Corporation: презентация о Копенгагенской модели реабилитации города.

Кен Ливингстон (Великобритания), бывший̆ мэр Лондона: презентация о новых вызовах и моделях управления современных сити-менеджеров.

Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС: презентация о новой роли мэров в решении национальных вопросов.

Деловая программа также будет представлена выставкой «Города – пространство для развития», посвященной разработанному методическому документу «Стандарт комплексного развития территорий», его инструментам и связанным с ним образовательными программами. Будет раскрыта тема форума про долгосрочные стратегии развития городов. 21 сентября в пространстве «Точка кипения» продолжится деловая программа форума: пройдут лекция и панельная дискуссия про дизайн-код, открытые круглые столы для всех желающих про региональные институты пространственного развития, воркшоп выпускников программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ.

В рамках форума 20-21 сентября также пройдет общегородской фестиваль «Городские выходные» для всех жителей Великого Новгорода. Масштабное культурно-развлекательное событие раскроет потенциал городского пространства как места для отдыха и творческой реализации горожан. Местом проведения «Городских выходных» станут городской пляж на Софийской набережной и исторический архитектурный комплекс Ярославово Дворище. Фестиваль будет проходить 20 сентября с 15:00 до 23:00 и 21 сентября с 12:00 до 20:00. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Программа «Городских выходных» представит основные культурные и исторические ценности Великого Новгорода через работу тематических площадок фестиваля, созданных с учетом интересов и предпочтений горожан разных возрастов. Для детей и взрослых будут проводиться творческие и интерактивные воркшопы и мастер-классы художников, дизайнеров, архитекторов и педагогов. Завершением первого дня фестиваля станет вечерний концерт, на котором выступят LOBODA, Ёлка и финалисты шоу «Песни» на ТНТ: TRITIA, STRANIZA, Ксения Минаева, SAY MO, ANIKV, Slame, AMCHI, Анет Сай, TERNOVOY, ARS-N, Pabl.A.

Чтобы принять участие в форуме «Среда для жизни: города», нужно зарегистрироваться онлайн на сайте средадляжизни.рф. Форум пройдет в здании Филармонии в Новгородском Кремле.

Форум «Среда для жизни» проводится ДОМ.РФ при поддержке Правительства Российской Федерации и Минстроя России ежегодно в городах, показывающих стремление развиваться и формировать комфортную городскую среду. Форум собирает лучших российских и иностранных экспертов: архитекторов, урбанистов, девелоперов, представителей региональных и муниципальных администраций. Программная дирекция форума — Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Партнерами форума «Среда для жизни» в Великом Новгороде выступают Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, Фонд развития Моногородов, ИА ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство Стратегических Инициатив.