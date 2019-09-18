Лавров и Маас обсудили перспективы выполнения Минских соглашений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с немецким коллегой Хайко Маасом перспективы реализации Минских соглашений после переговоров Контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом 18 сентября говорится в сообщении МИД РФ.

Во время телефонного разговора дипломаты обсудили перспективы выполнения Минских договоренностей в условиях, «когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата, не были поддержаны представителем Киева».

Как сообщалось ранее в этот же день, полпред РФ по группе Борис Грызлов заявил, что Киев сорвал договоренности «нормандской четверки», отказавшись подписывать «формулу Штайнмайера». Однако министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко до этого сообщил, что согласился с условиями «формулы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, заявив, что в данный момент ведется обсуждение этой темы.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

Лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

Формула Штайнмайера — решения, предложенные главой МИД ФРГ по поиску общеприемлемых путей реализации Минских соглашений и механизма вступления в силу особого статуса народных республик Донбасса.