Прямой эфир

Аксенов предложил главам администраций городов и районов Крыма уйти в отставку

0
Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил главам администраций городов и районов республики сложить свои полномочия. Об этом он 18 сентября сообщил на своей странице в Facebook.

Работа по корпусу: чего ждут в регионах от новых руководителей
Губернаторский состав пополнился многократным чемпионом мира по кикбоксингу

«Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы», — отметил Аксенов.

По его словам, в скором времени вновь избранные депутаты примут решения о проведении конкурсов на замещение должностей глав администраций в рамках заседаний городских округов и муниципальных районов в соответствии с законодательством и уставами муниципалитетов.

8 сентября, в единый день голосования, в Крыму прошли выборы местного совета. 60 из 75 мандатов получила «Единая Россия», десять мест — ЛДПР, оставшиеся пять — КПРФ.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму ответили Западу на непризнание выборов в республике
Аксенов воспротивился переименованию Крыма

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019