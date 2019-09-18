Аксенов предложил главам администраций городов и районов Крыма уйти в отставку

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил главам администраций городов и районов республики сложить свои полномочия. Об этом он 18 сентября сообщил на своей странице в Facebook.

«Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы», — отметил Аксенов.

По его словам, в скором времени вновь избранные депутаты примут решения о проведении конкурсов на замещение должностей глав администраций в рамках заседаний городских округов и муниципальных районов в соответствии с законодательством и уставами муниципалитетов.

8 сентября, в единый день голосования, в Крыму прошли выборы местного совета. 60 из 75 мандатов получила «Единая Россия», десять мест — ЛДПР, оставшиеся пять — КПРФ.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.