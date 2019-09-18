БТР направили к угрожающему взорвать мост в Киеве мужчине

Колонна техники во главе с бронетранспортером направилась к мужчине, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве. Об этом 18 сентября сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что БТР остановился в начале моста, а на одной из опор расположился снайпер. На видео, появившемся в Сети, можно увидеть, что мужчина сидит в белом автомобиле и размахивает украинским флагом.

Кадры были опубликованы в среду, 18 сентября, на странице «Киев Оперативный» в Facebook. Отмечается, что заснять злоумышленника полицейским удалось благодаря дрону.

Ранее сообщалось, что угрожавший взорвать мост мужчина открыл стрельбу. На место происшествия выехали правоохранительные органы, патрульные и следственная оперативная группа. Движение транспорта на этом участке частично перекрыто.