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BBC извинилась перед принцем Гарри за рисунок с призывом к его убийству

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Фото: TASS/Zuma/Shalan Stewart
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Телерадиовещательная корпорация BBC принесла извинения принцу Гарри за публикацию изображения с призывом к его убийству. Об этом 18 сентября сообщает The Guardian.

«Прежде чем публиковать материалы оскорбительного содержания, мы должны соизмерить пользу такой публикации с последствиями, которые она может принести отдельным лицам», — процитировало издание текст письма. Представитель принца отметил, что Гарри поприветствовал извинение, направленное компанией.

В декабре 2018 года BBC опубликовала материалы журналистского расследования, в ходе которого сотрудники компании получили доступ к закрытому интернет-чату, в котором члены неонацистской группировки Sonnenkrieg Division обменивались материалами, пропагандирующими нацизм. Помимо прочего, там была размещена картинка, изображающая принца Гарри с приставленным к его голове пистолетом, пятнами крови, свастики и надписи «Скоро увидимся, предатель белой расы». Так представители сообщества отреагировали на намерение принца заключить брак с Меган Маркл — дочерью афроамериканки.

18 июня в Великобритании осудили двоих подростков, призывавших к убийству: 19-летнего гражданина Польши Михала Шевчука и его 18-летнего подельника Оскара Данн-Кочоровского.

Свадьба принца Гарри с актрисой Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года. 17 июня сообщалось, что супруг королевы Елизаветы II, 98-летний принц Филипп, советовал внуку не жениться на Маркл, но не из-за ее происхождения, а из-за рода занятий. Против этого брака выступали также отец Гарри принц Чарльз и другие члены королевской семьи, отмечает «Газета.ру».

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